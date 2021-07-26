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    Erzurum'da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar

    Kentte hayvancılıkla uğraşanlar, dolgun maaş tekliflerine rağmen hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandıklarını söyleyerek çareyi yabancı uyruklu vatandaşlarda arıyor.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 16:49
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    Erzurum'da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar

    Büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Erzurum'da besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

    Zorlu kış mevsiminin ardından yaz aylarına kavuşan besiciler, bu kez yüksek maaşlara rağmen çoban bulamamaktan yakınıyor.

    Köylüler çareyi kendi hayvanlarını otlatmakta veya yabancı uyruklu çoban getirmekte buluyor.

    EN DÜŞÜK ÇOBAN MAAŞI 6-7 BİN LİRA

    Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayat standartları değişti. Gençleri köyde tutamıyoruz. Asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyorlar. Artık köylerde çobana kız bile vermiyorlar. Gençler çobanlık yapmak istemeyince yabancı uyruklu kişiler bu mesleği yapıyor. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor" dedi.

    Erzurum da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar #1

    SÜRÜ YABANCILARA EMANET

    Karaman, "Erzurum'da büyükbaş hayvan sayımız 900 bine ulaştı. Hayvanın çok olması çoban ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Benim bölgemde 100 tane köy var ve hepsinde hayvancılık var. Merada hayvancılık yaptığımız için çoban ihtiyacımız var. Kendi köylerimizde çoban bulamıyoruz. Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden çoban getirmekle birlikte yabancı uyruklu Afgan, Suriyeli çoban buluyoruz" diye konuştu.

    Erzurum da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar #2

    'GENÇLER KÖYDEN KAÇIYOR'

    Köyde yaşayan gençlerin çobanlık yapmaması için birçok neden oluğunu belirten Karaman, şunları söyledi:

    "Hayvancılık bölgesiyiz ama şehir merkezine yakınız. Gençleri köyde tutamıyoruz. Köyde duran gençlerin herhangi bir sosyal aktivitesi olmuyor. Şehirde yaşamak istiyorlar. İhtiyarların da çobanlık yapma şansı yok. Köyde duran gençleri artık evlendiremez olduk. Çobana kimse kız vermek istemiyor. Gençler asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyor.

    Erzurum da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar #3

    "TEŞVİK ETMEK LAZIM"

    Hükümetimiz, köydeki insanları köyde tutmak için çalışma başlattı. Gençleri çobanlık yapmaya teşvik etmemiz lazım. Eğer devlet sigortasını öder ve maaşını verirse bu insanları tutabiliriz. Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım" dedi.


    Erzurum da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar #4

    Erzurum da çoban sıkıntısı: 7 bin lirayı beğenmiyorlar #5

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