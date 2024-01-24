Erzurum'da çocuğu akran zorbalığına uğrayan baba isyan etti: Çocuğuma bunu yapanlar...

Erzurum’un Aziziye ilçesinde karne günü lise öğrencileri arasında çıkan kavgada Alperen Vatandaş, kasığından bıçaklandı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu bıçaklanan Vatandaş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alperen Vatandaş, olay sonrası aşırı kan kaybı yaşarken, yapılan müdahaleler hayata yeniden tutunmasını sağladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek Alperen Vatandaş’ı bıçaklayıp kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki L.K. ve iki arkadaşını kısa süre içinde yakaladı.
"İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı"
Şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Baba Abdulmecit Vatandaş, çocuğunun bir an önce iyileşip hastaneden çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililer bu anlamda ciddi önlemleri almalı. Suçlular da cezasını bulmalı. Benim çocuğumun hiçbir suçu, günahı yokken bu hale geldi." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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