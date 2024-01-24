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Erzurum'da çocuğu akran zorbalığına uğrayan baba isyan etti: Çocuğuma bunu yapanlar...

Erzurum'da çocuğu akran zorbalığına uğrayan baba isyan etti: Çocuğuma bunu yapanlar... Akranları tarafından bıçaklanan ve halen hastanede tedavisi devam eden Alperen Vatandaş’ın babası Abdulmecit Vatandaş, suçluların cezasız kalmamasını istedi.