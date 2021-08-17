Erzurum’da çocuklar, bahşiş almak isterken ölüme neden oluyordu

Sünnet konvoyunun önünü kesen 14-15 yaşındaki çocuklar, arabanın geçişi sırasında ip kaldırdı. Kaldırılan ip, aracın üstündeki camdan bakan 11 yaşındaki çocuğun yüzünü geldi.

Erzurum’da Derya-Bedir Kuytan çiftinin oğulları Muhammet Samet Kuytan'ın (11) sünnet töreni için kalabalık bir konvoy, şehir turuna çıktı.

Konvoy, Abdurrahman Gazi Türbesi'ne ziyarete giderken bir grup çocuk, bahşiş almak için konvoyun önünü kesti.

Bahşiş için yol kesen çocuklar, sünnet arabası geçerken yola çektikleri ipi kaldırdı.

İp, aracın açılan üst bölümünden dışarı bakan Muhammet Samet Kuytan’ın yüzüne geldi.

Kuytan, ipin boğazına takılmasından son anda kurtularak olayı yaralı olarak atlattı.

“5 LİRA İÇİN CAN BİLE ALACAKLAR”

Muhammet Samet Kuytan, başına gelenleri şu ifadelerle anlattı:

“Konvoyla türbe yoluna çıkıyorduk. Ben de araçta su içiyordum. Kafamı camdan çıkardım, o anda biz yoldan geçerken çocuklar ipi kaldırdı. İpi yüzümde hissettim, hemen oturdum. Annem 'Ne oldu' diye sordu. Ne olduğunun farkında bile değildim. Babam arabayı sağa çekti. Yüzümde yanıklar var gibiydi. Korkudan yürüyemiyordum. Hastaneye gittik. Doktorlar krem verdi. Şimdi bu haldeyim. İp az daha kulağımı kesecekti. Beş lira için can bile alacaklar.





“İYİ Kİ EĞİLMİŞİM”

Zaten benim yüzüm kesilince hepsi görüp kaçtı. Biraz hızlı gitseydik kesin boynum kopardı. Benim için güzel bir gün olacaktı. Heyecandan 06.00'da uyanmıştım. Hemen oturmasaydım ip boynuma takılıp, beni aşağıya bile atabilirdi. Arabaların altına takla atabilirdim. İyi ki de eğilmişim de sadece yüzüm yaralanmış.

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“YÜZÜME BİR ŞEY KAPATMAK İSTİYORUM”

Aynaya bakınca kendimi başka biri gibi hissediyorum.

Dizilerde olduğu gibi ben de yüzüme bir şey kapatmak istiyorum."

“ÇOCUĞUMUN ÇIRPINDIĞINI GÖRDÜM”

Derya-Bedir Kuytan çifti, üzüntülerinden gözlerine uyku girmediğini belirtti.

Çocuğunun yüzünü her gördüğünde bunu yapanlara kızdığını belirten 3 çocuk annesi Derya Kuytan, şu sözleri kaydetti:

“İpi tutan çocukları gördük. Bırakırlar diye düşündük. Geçtiğimiz esnada ipi kaldırdılar. Eğlence anında çocuğun yukarıda olduğunun hiç farkında değildik. Arkamı döndüğümde çocuğumun çırpındığını gördüm.

“ORADAN GEÇEN HERKES ŞİKAYETÇİ”

'Anne yüzüm yandı' diye bağırıyordu. Ben benzin döktüler zannettim. İp olduğu hiç aklıma gelmedi. Çocuğumun yüzü bembeyaz olmuş, resmen şişmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kendinde değildi. Sadece yavrumun yüzü ne olduysa tamamen gitti diye düşündüm. Kollarımızda bayıldı. Günümüz hastanelerde geçti. Bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil oradan geçen herkes şikayetçi.





“ARABALARA ÇAKMAK, TAŞ ATIYORLAR”

Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelebilir. Bazı çocuklar arabalara çakmak, taş atıyorlar. Orası normal bir yol olmamaya başladı. Her cadde başını mesken tutmuşlar. Benim çocuğum şu an hayatta olmayabilirdi. Normal bir şey yaşamadı. Herkes sesimizi duysun, başka anneler babalar en mutlu günlerinde böyle durumlar yaşamasınlar istiyoruz.”

“TAŞ ATAN VAR, BIÇAK ÇEKEN VAR”

Bedri Kuytan, oğlunun üzerindeki sünnet kıyafetinin bile parçalandığını belirterek, “O günü anlatmak çok zor inanın. Bahşişçiler evden çıktığımız andan itibaren arabanın önünü kesmeye başladılar. Yollara halatlar bağlamışlar. Taş atan var, bıçak çeken var.





“BUNUN HESABINI KİM VERECEK”

Biz geçmeden ipi kaldırdılar, ben çocuğumu uyarana kadar olanlar oldu. Benim çocuğumun boynu kopacaktı. Bunun önüne yetkililerin geçmesi lazım. Bizim canımız yandı. Sabaha kadar uyuyamadık. Güzel günümüz rezil oldu. Hep hastanedeydik. Tek ricam bunun önüne geçilmesi. Çocuğumun yüzü ikiye bölünüp kesilebilirdi. Elbisesi bile ne hale geldi. Bunun hesabını kim verecek. 14-15 yaşlarındaydılar. Hepsi kaçtı.” ifadelerini kullandı.