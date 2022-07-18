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    Erzurum'da dede mesleği diyerek arıların saldırısına uğradı

    Arı dolu peteği dede mesleği diyerek eline alan vatandaş, kızgın arıların saldırısına uğradı. İzleyenleri güldüren o anlar ise kayıt altına alındı.
    • 18.07.2022 - 11:34
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    Erzurum'da dede mesleği diyerek arıların saldırısına uğradı

    Erzurum'da ilginç bir olay yaşandı.

    Bir vatandaş hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı.

    Arılar saldırdı

    Bu iş dede mesleği, diyerek peteği elinde tutan vatandaş, bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı.

    Adam kaçtı

    Yaşlı adam, "Beni yiyorlar" diyerek olduğu yerden hızla kaçtı.

    İzleyenleri güldürdü

    İHA'nın haberine göre; o anlar kayıt altına alınırken yaşlı adamın arılarla olan imtihanı, izleyenleri güldürdü.

    Erzurum da dede mesleği diyerek arıların saldırısına uğradı #1

    Erzurum da dede mesleği diyerek arıların saldırısına uğradı #2

    Erzurum da dede mesleği diyerek arıların saldırısına uğradı #3


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