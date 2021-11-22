Erzurum'da deprem anı kamerada

Köprüköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depreme vatandaşlar, kahvehanede otururken yakalandı. Vatandaşların depremden kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 11.31'de merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde 6.90 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerden de hissedildi.

DEPREM ANI

Depreme ilçedeki bir kahvehanede oturan 60 kişilik grup da yakalandı.

O anlar kameraya yansıdı.

Erzurum'da kahvehanedeki vatandaşların depremden kaçış anı kamerada VİDEO

KAÇIP, GERİ DÖNDÜLER

Görüntülerde, başlayan sarsıntı ile birlikte hızla sandalyelerinden kalkan vatandaşların hemen dış kapılara yönelmesi yer aldı.

Kaçanların çoğunun geri dönüp, masalarına oturduğu anlar da görüntülere yansıdı.