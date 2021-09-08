Kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi, aracı olan 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı.

Erzurum’da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına “Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kâr sağlayıp size geri verilim.” vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı.

Dolandırıldıklarını aylarca anlamayan mağdurlar, kendilerini dolandıran kadınların doğum gününe katılıp pasta dahi kesti.

SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR



15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan şahıslar, daha sonra mağdurlara ‘hesabımız hacklendi, paralar gitti’ bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.





DAVANIN İLK CELSESİ GÖRÜLDÜ

Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davada, tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara’dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

HESAPLARININ HACKLENDİĞİNİ SAVUNDULAR

Sanıklar, sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.





15 KİŞİYİ AYRI BAHANELERLE DOLANDIRDILAR

Öte yandan kadınların, 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılar, mağdur Mustafa N.’nin eşiyle bankaya kredi çekmeye dahi gitti. Öyle ki dolandırıcı Tuba P. Mustafa N.’nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi.

Erzurum'da dolandırdıkları 15 kişiye 'Zengin olacaksınız' vaadinde bulundular VİDEO







BOŞANDIKLARIYLA KALDILAR

Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi.

Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.

DOLANDIRICILARIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.







"ÜSTELİK BİZİ TEHDİT EDİYORLAR"

Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, “Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler yine yatırdık. 200 bine yakın para yatırdım. Hacklendim dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyorlar. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım diyorlardı.” dedi.



