Erzurum'da dolandırıcıların tuzağı son anda bozuldu Erzurum’da polis, dolandırıcıların tuzağına düşen genç kadına son anda yardım etti ve para göndermesine engel oldu.

İHA

Telefonla insanları arayarak çeşitli yalanlarla dolandıran kişiler, faaliyetlerine devam ediyor. Bu kez hedefleri, Erzurum'da yaşayan Afganistan vatandaşı bir genç kadın oldu.

Ancak polisin erken müdahalesi sonucu dolandırıcılar amaçlarına ulaşamadı.

"Annenin kimliği olay yerinde bulundu"

Alınan bilgilere göre; Şanlıurfa’da bulunan E.T. isimli bir şahıs, H.S.’yi telefonla arayarak

Seni Şanlıurfa’dan arıyoruz. Biz polisiz. Burada bir hırsızlık oldu, annenin kimliği olay yerinde bulundu. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Ama bunu ispatlamak için vereceğimiz hesap numarasına para göndermeniz gerek. Yoksa başınız ciddi anlamda belaya girecek

dedi.

3 bileziği bozdurdup bankaya geldi

Bunun üzerine panikleyen ve korkan genç kadın, evde bulunan 3 bileziği kuyumcuda bozdurdu ve 69 bin TL ile bankaya geldi. Bu arada kadının yakınları, olaydan haberdar oldu ve hemen polise ihbarda bulundu.

Yakınları ihbarda bulundu, polis havaleyi engelledi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hızlı bir şekilde hareket etti ve genç kadını parayı havale etmek için bankada sıra beklerken buldu. Polis, böylece dolandırıcılara para havalesi yapılmasına engel oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken genç kadını dolandırmak isteyen E.T. isimli şahsın yakalanması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)