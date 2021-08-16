Düğün öncesi damadın ağabeyi ile sağdıca türlü eziyetler yapıldı. Kemerle dövülen ağabey ile sağdıç, acı biber dolu karpuzda saklanan yüzüğü ağzıyla bulmaya çalıştı.

Erzurum’da, Merve ve Öztürk Akdemir çiftinin düğünü öncesinde kısır gecesi düzenlendi.

Gecede, damadın ağabeyi İdris Akdemir ve sağdıç, içerisi acı biberle doldurulan karpuza saklanan yüzüğü ağızlarıyla bulmaya çalıştı.

Daha sonra, Erzurum yöresinin geleneksel köy seyirlik oyunlarından olan 'kayış kızdı' oyunu oynandı.

KEMERLE DÖVDÜLER

Yüzüstü yatırılan İdris Akdemir ve sağdıç, seçilen ebe başının komutları ile dakikalarca kemerle dövüldü.

Kısır gecesine katılanlar, İdris Akdemir ve sağdıca kemerler vurulduğu anlarda kahkahaya boğuldu.

UN, YUMURTA, ZEYTİNYAĞI VE MEYVE SUYU ATILDI

Gelinin evden çıkarıldığı anlarda İdris Akdemir ve sağdıç, bu kez de konvoyda oyun oynarken un, yumurta, zeytinyağı ve meyve suyu yağmuruna tutuldu.

KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izlerken, çocuklar kahkaha atarak eğlendi. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Erzurum’da düğün öncesi damadın ağabeyine ve sağdıca eziyet VİDEO



“ÇOCUKLARIMIZA ANLATACAĞIMIZ GÜZEL HATIRALAR”

Tören sonrasında damat Öztürk Aydemir, şu sözleri kullandı:

“Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek için her ne kadar zorluk çeksek de yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu şakalara maruz kalacağımızı az çok kestirebiliyoruz ama ister istemez büyük tedirginlik yaşıyoruz. Yine de ileride çocuklarımıza anlatacağımız güzel hatıralara bunları da ekleyeceğiz.”