Kısır gecesi hazırlığı sırasında kavgaya tutuşan iki aile, taş ve sopalarla 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Küme Evler Mahallesi'nde, düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı.

Kavgaya kadınlar da dahil oldu.

TAŞLI SOPALI KAVGA: 3 YARALI

Taraflar birbirlerine kurusıkı tabanca, taş ve sopalarla saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgaya ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT GÖREVLENDİRİLDİ

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.

Erzurum'da düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı