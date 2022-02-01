Erzurum'da duvar kağıdı rulosuyla uyuşturucu sevkiyatı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ile mücadele kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

RULOYA GİZLENMİŞ 11 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, 4 parça duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk ele geçirdi.

Polislerce gözaltına alınan araçtaki Şahin K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.