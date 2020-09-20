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    Erzurum'da emekli polisin aracından eroin çıktı

    Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 20.09.2020 - 17:15
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    Erzurum'da emekli polisin aracından eroin çıktı

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda polis ekipleri, fiziki takip sonucu Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında emekli polis S.N.A idaresindeki otomobili durdurdu.

    NARKOTİK KÖPEĞİ TESPİT ETTİ

    Narkotik dedektör köpeği Dük'ün desteğiyle yapılan aramada, aracın çamurluğunda yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu.

    Şüpheli S.N.A gözaltına alındı.

    Erzurum da emekli polisin aracından eroin çıktı #1

    Erzurum da emekli polisin aracından eroin çıktı #2

    Erzurum eroin

    Erzurum eroin

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