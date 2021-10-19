Erzurum'da eniştesine ateş edip, tabanca kabzasıyla başına vurdu

Borç-alacak nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet K.'nin ayağına ateş edip, tabanca kabzasıyla da başına vuran saldırgan kayıplara karıştı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde, 48 bin lira alacaklı olan Serdar K., eniştesi Mehmet K.'nin iş yerine geldi.

İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar K., belinden çıkardığı tabancasıyla eniştesine önce 3 el ateş etti. Ayağına mermi isabet eden Mehmet K., yaralı halde Serdar K.'nin elinden silahı almaya çalıştı.

Arbede sırasında şarjör yere düşerken Serdar K., bu kez tabancanın kabzasıyla eniştesinin başına vurdu. Mehmet K.'nin başından kanlar akarken, Serdar K. de otomobille kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Mehmet K.'yi sedyeyle iş yerinden çıkarıp, ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Serdar K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.