Erzurum'da eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Erzurum'da eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Pasinler ilçesinde yaşayan evli çiftin arasında çıkan tartışma sonucu, kadın eline aldığı bıçakla kocasını kalbinden bıçakladı. Ekipler ilk müdahalesinde adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erzurum'da evli çiftin arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı.

Pasinler ilçesi Oltukapı Mahallesi üzerinde yaşayan 6 senelik evli ve 2 çocuğa sahip çiftin arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Arzu Yüzbey, eline geçirdiği bıçakla eşi Aden Yüzbey'i kalp hizasından bıçakladı.

Korkunç olayın ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Arzu Yüzbey ise jandarma tarafından gözaltına alındı.