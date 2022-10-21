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    Erzurum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

    Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
    • 21.10.2022 - 19:11
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    Erzurum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 18 Ekim'de yakalanan Z.B, N.K, M.K, U.G, A.K, E.S, N.I, Y.T, T.A, E.K, A.Y.Ş, S.G. ve E.B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

    7'si tutuklandı

    Şüphelilerden Z.B, N.K, M.K, U.G, A.K, E.S. ve N.I. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Bu arada Z.B'nin, FETÖ'nün Erzurum'daki sözde memurlar sorumlusu olduğu belirtildi.

    Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

    FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 25 bin 655 lira, 770 avro, 50 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

    Erzurum da FETÖ operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7 si tutuklandı #1


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