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    Erzurum'da göle giren Muhammet boğuldu

    Serinlemek için girdiği gölde boğulan ve çevredekilerin yardımıyla bulunan 11 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 14:41
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    Erzurum'da göle giren Muhammet boğuldu

    Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Tortum Gölü kenarında ailesiyle piknik yapan 11 yaşındaki Muhammet Taha Altay, serinlemek için suya giridiği sırada bir süre sonra gözden kayboldu.

    Aile bireylerinin çığlıkları üzerine bölgede bulunan Okan Çelik, göle atlayarak Muhammet’i 15 dakikalık bir çalışmayla bulup, sudan çıkardı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin kalp masajı yaptığı Muhammet, gelen ambulansla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

    Erzurum da göle giren Muhammet boğuldu #1

    BABASININ ZOR ANLARI

    Muhammet için bugün Yakutiye ilçesindeki Kavak Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Hakan Altay, oğlunun havlusunu elinden bırakmadı. Namazın ardından Muhammet'in cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Erzurum da göle giren Muhammet boğuldu #2

    "ZODYAK BOTUMUZ OLSA KURTULABİLİRDİ"

    Göl kıyısındaki Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Onur Çelik, "Öğlen saat 14.00 sıralarında bir çocuk göle girdi. Annesinin bağırmasıyla olayı gören yeğenim Okan Çelik göle atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Ancak yeğenim yanına varıncaya kadar çocuk yaklaşık 15 dakika suyun içinde kaldı. Bir tane motorlu teknemiz var o da olay sırasında burada değildi. Bir zodyak botumuz olsaydı belki de çocuk yaşıyor olacaktı. Uzundere olarak, Jandarma Arama Kurtarma Timi olarak, herhangi bir olayda, kazada, olay yerine yetişebilmemiz için bir bota ihtiyacımız var, buraya bir bot istiyoruz." dedi.

    Erzurum da göle giren Muhammet boğuldu #3

    Erzurum da göle giren Muhammet boğuldu #4

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