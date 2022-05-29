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    Erzurum'da haber alınamayan kamyoncu, aracında ölü bulundu

    Van'a yük götürmek üzere yola çıktığı sırada ailesinin haber alamadığı Yunus Karakaya, aracında hayatını kaybetmiş halde bulundu.
    • 29.05.2022 - 13:22
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    Erzurum'da haber alınamayan kamyoncu, aracında ölü bulundu

    Erzurum'da yaşayan 27 yaşındaki Yunus Karakaya, bir kargo şirketinde kamyon şoförlüğü yaptığı sırada şehir doşına çıktı.

    Karakaya'nın ailesi, oğulları Yunus'tan haber alamayanca Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi.

    Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı 25 AAF 820 plakalı kamyon, Van-Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi.

    Balyozla camlar kırıldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Rahatsız olduğunu ve uyuyacağını söyledi

    Karakaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, cenaze aracıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.

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