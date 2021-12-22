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    Erzurum’da, havai fişekleri bomba zannedip polise götürdüler

    Depoda bulunan ve bomba zannedilen kabloya bağlı düzenekleri bomba zanneden iş merkezi yöneticileri, çantaya doldurarak polise götürdü. Düzeneği, havai fişek olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 11:20
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    Erzurum’da, havai fişekleri bomba zannedip polise götürdüler

    Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki 5 katlı iş merkezinin yeni yönetimi, zemin kattaki depoları gezerken birbirine kablolarla bağlı düzenek buldu.

    Yöneticiler, bomba zannettikleri düzenekleri çantaya doldurup iş merkezi önünde görevli trafik polisine götürdü.

    BOMBA İMHA EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Trafik ekibinin anonsu üzerine iş merkezine bomba imha, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, iş merkezinin zemin katını, güvenlik amacıyla boşaltıp arama yaptı.

    Erzurum’da, havai fişekleri bomba zannedip polise götürdüler #1

    ÇİÇEKÇİLERİN KULLANDIĞI ATEŞLEME EKİPMANI

    Kimsenin girmesine izin verilmediği zemin kattaki depolarda kabloyla bağlı çok sayıda düzenek bulundu. Bomba imha ekibinin incelemesinde, düzeneğin çiçekçilerin kullandığı havai fişek ve ateşleme ekipmanı olduğu belirlendi.

    “KULLANILAN MALZEMELERİN HEPSİ YASAL”

    İş merkezi yönetiminin depoları gezerken gördüğü havai fişekleri bomba sandıklarını söyleyen esnaf İbrahim Yılgın, "İş merkezinde yeni bir yönetim oluştu. Alt depoları incelerlerken havai fişek ve eğlence sektöründe kullanılan ses bombaları görmüşler ve bunun üzerine emniyete haber vermişler. Emniyet yaptığı incelemede, bunların bomba olmadığını söyledi. Kullanılan malzemelerin hepsi yasal. Bunlar çiçekçilerin depolarındaki havai fişekler. Korkulacak bir şey yok." dedi.

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