Damadı ile bisiklet süren 63 yaşındaki adam, bir villanın bahçesinden gelen köpek sesine bakma için manevra yaptı. Yoldan geçen arabanın çarpması üzerine hastaneye kaldırılan adam, yaşamını yitirdi.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde 16 Mayıs günü Ahmet Keleş (63) isimli bir vatandaş, damadı Kerim Tüdeş ile bisiklet sürüyordu.

Bir villanın bahçesinden geçerken, bahçeden gelen köpek havlamasına bakmak isteyince yola doğru manevra yaptı.

O sırada hızla seyir halinde olan otomobil, Keleş’e çarptı.

Kazanın şiddeti ile otomobilin üzerine düşen Keleş, ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Keleş, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Keleş, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini 23 Mayıs tarihinde kaybetti.

Keleş'in cenazesi, Erzurum Asrı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Erzurum’da havlayan köpeğe bakmak isteyince araba çarptı ve öldü VİDEO



“ACI BİR FREN SESİ DUYDUM”

Damadı Kerim Tüdeş, cenazede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte bisiklet sürüyorduk. Yolun bir tarafında o, diğer tarafında ise ben vardım. Sohbet ediyorduk. O sırada yolun kenarındaki villalardan birinin bahçesinden köpek sesi geldi. Babam sesin geldiği yöne doğru bakmak için bisikletin yönünü yola doğru çevirdiğinde acı bir fren sesi duydum. Hızla gelen otomobil duramadı ve babama çarptı. Aracın üzerine düşen babam araçla birlikte metrelerce gittikten sonra durabildi. Durumu çok ağırdı. Hastaneye kaldırdık ancak bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Çok üzgünüm.”