Jandarma ekiplerinin dikkatleri sayesinde horoz dövüştürdüğü fark edilen 13 kişi suçüstü yakalandı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Erzurum'da Aşkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kandilli mahallesinde icra edilen devriye esnasında köhne evin bulunduğu alanda insan hareketliliğinin olmasından şüphelenen jandarma devriyesi tarafından yapılan kontrolde yaklaşık horoz dövüşü yaptırıldığını tespit edildi.

Olay yerine baskın yapan jandarma ekipleri 13 kişiyi aynı anda yakaladı.

HOROZLAR KORUNMAYA ALINDI

Olayda kullanılan 2 dövüş horozunu korumaya alan jandarma ekipleri Erzurum Av Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken horozların dövüşmesi için kurulan ringe de el konuldu.

Erzurum'da horoz dövüştüren 13 kişiye suçüstü VİDEO

26 BİN LİRA CEZA

Olaya karışan şahıslara Aşkale Kaymakamının talimatları doğrultusunda Aşkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 26 bin TL idari yaptırım uygulandı ve Erzurum Av Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce de hayvanları koruma kanuna muhalefet etmek suçlarında idari para cezası uygulandı.













