Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, husumetli olduğu komşuna ateş açtı. Şahsın silahlı saldırısı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam 22.00 saatlerinde Erzurum'da İstanbulkapı Mahallesi’nde bulunan Şehristan sitesinde aynı mahallede oturan 2 şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 ay önce kavga etti.

Devreye komşularının girmesiyle olay büyümeden önlendi.

KOMŞUSUNU AYAĞINDAN VURDU

Daha sonra şahısların arasındaki husumetin büyümesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen şahıs komşusunu binadan çıkarken ayağından vurdu. Yaralanan şahıs kanlar içinde olduğu yere yıkıldı. Saldırgan ise sitenin bulunduğu alandan koşarak kaçtı.

Erzurum'da husumetli olduğu komşusunu silahla yaraladı ViDEO

SALDIRGAN KAÇTI

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla yaralı, Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için ise polis çalışma başlattı.