Erzurum'da iki aile arasında çatışma çıktı: 5 ölü

Kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde, kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında, karşılaştıkları arazide çatışma yaşandı.

5 ÖLÜ 4 YARALI

Görgü tanıklarının ifadesine göre arazilerine gübre dökmeye giden Güneş ailesini takip eden Yıldız ailesinin fertleri silahlarla saldırdı.

Güneş ailesinin de karşılık verdiği çatışmada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş, Sıracettin Yıldız hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

MAHALLEDE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Güvenlik güçleri, Köseler Mahallesi ve olayın yaşandığı arazide geniş çaplı önlem aldı. Köye giriş çıkışlara izin vermeyen jandarma olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, helikopter ile havadan güvenlik desteği de sağladı.

Olayın ardından kaçan Yıldız ailesinden İ.Y. ve B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.