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    Erzurum'da iki aile arasında kavga: 3 ölü

    Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 02:28
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    Erzurum'da iki aile arasında kavga: 3 ölü

    Erzurum'un Karayazı ilçesi Çakmaközü mahallesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi tartışması çıktı.

    İki aile arasındaki çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı.

    Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.

    Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

    Erzurum da iki aile arasında kavga: 3 ölü #1

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