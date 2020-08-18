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Erzurum'da iki aile arasında kavga: 3 ölü
Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
- İHA
- 18.08.2020 - 02:28
Erzurum'un Karayazı ilçesi Çakmaközü mahallesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi tartışması çıktı.
İki aile arasındaki çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı.
Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.