Erzurum'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Kaza yapmamak için kaçtı, tünelin sonunda ışık söndü...

Feci kaza, Erzurum’un İspir ilçesi Güllübağı mevkisinde yaşandı…

8 Ağustos günü 25 EC 318 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Metin Karataş (57), ani fren yapan aracı fark edince direksiyonu kırdı ve karşı şeride geçti.

Kafa kafaya çarpıştı

Ancak otomobil, tünel çıkışında Fatih Ekşi yönetimindeki 34 BNV 161 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Karataş aracın içine sıkışırken, yanındaki kız kardeşi Nemide Koçan ile sürücü Ekşi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Sürücü kurtarılamadı

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Feci kaza kamerada

Kaza anı ise tünel girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; Metin Karataş'ın önündeki araca çarpmamak için otomobil ile şerit değiştirdiği, karşı şeritte iki aracın çarpıştığı, kazadan sonra araçtan inen sürücü Fatih Ekşi'nin ellerini başına koyarak olayı anlamaya çalıştığı anlar yer aldı.

Soruşturma sürüyor.