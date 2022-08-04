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    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti

    Sokak ortasında kadını darbeden saldırgan, cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçını çeken saldırgan, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
    • 04.08.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:18
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    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti

    Görüntüler Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi'nden…

    İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, sokak ortasında bir kadını darbetti.

    Kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahıs, cep telefonu kameralarınca kayda alındı.

    Taşla kendini savunmaya çalıştı

    Bu sırada kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı.

    İHA’nın haberine göre henüz kadını neden darbettiği bilinmeyen saldırgan, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti ViDEO

    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti #1

    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti #2


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