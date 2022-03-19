Erzurum'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Erzurum'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 1091 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentin cadde ve kaldırımlarında temizlik çalışması başlatıldı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili olmaya devam ediyor. Gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini iyice artırdı.

Kentte kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, vatandaşlar arabalarını ekipler ise yolları temizledi.

1091 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kent merkezinde belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum ve ilçelere bağlı 1091 yerleşim biriminin yolu kapanırken, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 172 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.