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    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, kargoyla başka illere gönderilmek üzere hazırlanan 9 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:26
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    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

    Erzurum’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satan, kullanan ve naklini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Son bir haftada özellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan 11 ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan da 12 kişi yakalandı.

    7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda, kargoyla Erzurum'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanan toplam 9 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ayrıca 4,3 gram esrar, 2,17 gram bonzai, 37,57 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 165 av tüfeği fişeği fünyesi ve 88 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi ve 4 alüminyum folyo rulosu bulundu.

    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli #2

    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli #3

    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli #4

    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli #5

    Erzurum’da, kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli #6


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