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- Erzurum'da karısına sinirlenen adamdan şaşırtan tepki
Erzurum'da karısına sinirlenen adamdan şaşırtan tepki
Erzurum’da bir adam, eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Merdivenle direklere tırmanan şahıs, elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını parçaladı.
- İHA
- 31.01.2022 - 10:15
- Güncelleme : 31.01.2022 - 10:48
Erzurum'da dün gece yarısı Yakutiye ilçesindeki Topdağı Caddesi'nde sabah saatlerinde eşiyle tartışan İbrahim Ş. (35) isimli şahıs, evden ayrıldı.
Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş., ilginç bir tepki gösterdi. Şahıs, Topdağı Caddesi'nde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı.
KAMERALARI PARÇALADI, ARA SOKAKLARDA KAYBOLDU
Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş., hızla ara sokaklarda kayboldu.
Polisin şahsı arama çalışmaları devam ederken, İbrahim Ş.’nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi.
Erzurum'da karısına sinirlenen adamdan şaşırtan tepki VİDEO