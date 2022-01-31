Haberler

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da karısına sinirlenen adamdan şaşırtan tepki

Erzurum'da karısına sinirlenen adamdan şaşırtan tepki

Erzurum’da bir adam, eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Merdivenle direklere tırmanan şahıs, elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını parçaladı.