Erzurum'da karneleri alan liselilerin omuz atma kavgasında kan aktı

Bugün yurt genelinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Binlerce öğrenci, 2 haftalık tatili sevinçle karşıladı.
Erzurum'da ise karnelerini alan öğrenciler arasında tansiyon yükseldi. Sebebi ise 'omuz atma' kavgası...
Kasığından yaralandı
Kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen V. kasığından yaralandı. Okul yönetiminin bilgi vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alperen V., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayati tehlikeyi atlattı
Aşırı kan kaybeden Alperen V.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
3 kişi emniyete teslim edildi
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, Alperen V.'yi bıçaklayıp kaçtığı öne sürülen Levent K. (17) ve 2 arkadaşını yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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