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    Erzurum’da kaybolan 2,5 yaşındaki Merve’nin cansız bedeni bulundu

    Dün öğlen saatlerinde kaybolan küçük kız çocuğunun cansız bedeninin, dere kenarında bir çoban tarafından bulunduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 31.08.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 09:35
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    Erzurum’da kaybolan 2,5 yaşındaki Merve’nin cansız bedeni bulundu

    Erzurum’daki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2.5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Horasan ilçesi Azap Mahallesi'ne gitti.

    Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynayan Merve’yi bir süre sonra göremeyen anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı.

    Aramalardan sonuç alamayan Ebrar Bayrak, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

    8 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ DERE KENARINDA BULUNDU

    Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen Merve’yi bulamayan ekipler, havanın kararmasıyla birlikte çalışmasını erteledi. Bugün sabah saatlerinde yeniden başlanan aramalarda kaybolan Merve’nin cansız bedeni, 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bulundu.

    Erzurum’da kaybolan 2,5 yaşındaki Merve’nin cansız bedeni bulundu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Bir çoban tarafından bulunan küçük kız çocuğunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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