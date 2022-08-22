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    Erzurum'da, kayınpederi ile kayınbiraderini bıçaklayıp kaçtı

    Boşanma ve velayet nedeniyle kayınpederi ve kayınbiraderi ile kavga eden Emrah Fırat, hırdavatçıya girip bıçak aldı. Fırat, kayınpederi ile kayınbiraderini bıçaklayıp kayıplara karıştı.
    • 22.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:58
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    Erzurum'da, kayınpederi ile kayınbiraderini bıçaklayıp kaçtı

    Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Yavuz Selim Caddesi’nde, dün akşam saat 19.00 sıralarında, kayınpederi Cahit Özkan ve kayınbiraderi Onur Özkan ile cadde üzerinde karşı karşıya gelen Emrah Fırat arasında eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıkan kavga kanlı bitti.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Hırdavatçıya girdi, bıçak aldı

    Emrah Fırat, iddiaya göre cadde üzerindeki bir hırdavatçıdan aldığı bıçak ile hem kayınbiraderini hem kayınpederini yaraladı.

    Kayınpeder ve kayınbirader, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralılar, vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

    Erzurum'da, kayınpederi ile kayınbiraderini bıçaklayıp kaçtı ViDEO

    Yaralıların durumları ağır

    İHA’nın haberine göre; Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cahit Özkan ve oğlu Onur Özkan, doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan baba ve oğul tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri olay yerinden kaçan Emrah Fırat’ı bulmak için çalışma başlattı.

    Erzurum da, kayınpederi ile kayınbiraderini bıçaklayıp kaçtı #1

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