Erzurum’da 3 gündür haber alınamayan genç kız bulundu

Kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamayınca yakınları durumu polise haber verdi. Çağlı, erkek arkadaşının yanında bulundu.

31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı.

KPSS'YE GİRECEKTİ

Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de genç kız, sınavın olacağı binaya gelmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

SAPLANTILI BİR KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILMIŞ OLABİLİR

Öte yandan Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülürken, genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ‘Pınar’a yardım edin’ diyerek paylaşımında bulundu.

KENDİ İSTEĞİ İLE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Yapılan aramalarda Çağlı'nın erkek arkadaşının yanında olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren Çağlı, erkek arkadaşının yanına kendi isteğiyle gittiğini söyledi.

Çağlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.