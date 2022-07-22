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    Erzurum’da kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi öldü

    Arkadaşları ile gittiği arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kazara kendisini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi, yaşamını yitirdi.
    • 22.07.2022 - 10:31
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    Erzurum’da kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi öldü

    Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren (35) ile arkadaşları M.G.U. ve A.U., dün akşam bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımındaki boş bir araziye gitti.

    Burada iddiaya göre kazara kendini göğsünden vuran Gölveren, ağır yaralandı.

    Araştırma görevlisi kurtarılamadı

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Gölveren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili M.G.U. ve A.U.'nun ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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    Erzurum’da kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi öldü #2

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