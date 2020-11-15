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    Erzurum'da kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi

    Ağacın kesilme işlemi sırasında yoldan geçen araç zarar gördü. Ağacı kesen kişi hakkında işlem yapıldı.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 09:56
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    Erzurum'da kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi

    Erzurum'un Oltu ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı.

    Dün saat 16.30'da Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kenan Alkan'ın bahçesinde kestiği kavak ağacı, bu sırada yoldan geçen Merve Şahin yönetimindeki 25 ABF 125 plakalı otomobilin üzerine düştü.

    YARA ALMADAN KURTULDULAR

    Sürücü Merve Şahin ile yanında bulunan arkadaşı olayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar meydana geldi.

    "ÇEVREDEKİLERİ UYARMAYA ÇALIŞTIK"

    Görgü tanığı Binali Canpolat, ağacın kesimi sırasında çevredekileri önlem alarak uyarmaya çalıştıklarını belirtti.

    AĞACI KESEN KİŞİYE İŞLEM

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Kenan Alkan hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem yaptı.

    Erzurum da kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi #1

    Erzurum da kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi #2

    Erzurum da kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi #3

    Erzurum da kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi #4

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