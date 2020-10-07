Erzurum'da kırdığı bariyerden 1 dakika sonra tren geçti, hapis cezası yedi

Doğu Ekspresi treninin geçişine 1 dakika kala, aracı ile geçitten geçmek için güvenlik kariyerini kıran şahsa 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme şahsa, 2.5 yıl hapis cezası verdi.

15 Aralık 2019 günü Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Şehitlik TCDD görevlileri, Yanıkdere'deki hemzemin geçidinin güvenlik bariyerinin kırıldığını fark edince güvenlik kameralarını izledi.

Görüntülerde, saat 15.57'yi gösterdiğinde, Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi, güvenlik bariyerlerinin kapandığı, hemzemin geçide gelen otomobil sürücüsünün, trenin geçişini beklememek için sağ bariyer kollarının ikisini kırdığı görüldü.

Yine görüntülerden koşarak otomobiline binen sürücünün, sinyal lambalarının ikaz vermesine rağmen trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçtiği saptandı.

GÖREVLİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

TCDD görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobilin plakasından sürücünün Emrah Korkmaz olduğunu belirledi.

HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan Korkmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Korkmaz hakkında, 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Korkmaz, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KIZININ YARALANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, "Sanık ve avukatının savunmasında her ne kadar suç kastı bulunmadığını, zaruret halinin bulunduğunu savunmuş iseler de dosya kapsamı, sanığın öne sürdüğü kızındaki yaralanmasından dolayı hastaneye dahi başvurmamış olması, sanık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle zaruret hali bulunmadığından savunmasına itibar edilmemiştir." denildi.

MAHKEME CEZAYI AÇIKLADI

Sanığın sabıkalı geçmişi, sosyal ilişkileri, suçtan sonra ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetilerek iyi hal indirimi uygulanmadığına değinilen gerekçeli kararda, az ceza verilmemesi şu görüşlerle açıklandı:

"Sanığın özellikle eylemi gerçekleştirmesinin ardından kısa bir süre sonra tren geçişinin olması, bariyerin sanık tarafından bozulması nedeni ile başkaca araçlar yönünden bariyerin açık görünmesi ile tren geçişi yönünden meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığı karşısında, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman göz önüne alınarak sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşma suretiyle ceza tertibi yoluna gidilmiştir."





