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Erzurum'da kış devam ediyor: 2300 rakımlı köyde okul kar altında kaldı

Erzurum'da kış devam ediyor: 2300 rakımlı köyde okul kar altında kaldı

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tekman ilçesinde bir okul, yoğun karın altında kaldı ve öğretmenlerin temizleme çalışması çekilen karelere yansıdı.