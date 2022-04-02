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- Erzurum'da kış devam ediyor: 2300 rakımlı köyde okul kar altında kaldı
Erzurum'da kış devam ediyor: 2300 rakımlı köyde okul kar altında kaldı
- İHA
- 02.04.2022 - 17:10
Nisan ayının gelmesi ile beraber bahar iyice yüzünü gösterirken, Erzurum'da ise kara kış devam ediyor.
İstanbul'da sıcak havanın tadı çıkarılırken, Erzurum'da yoğun tipi ve kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Tekman ilçesinde 2300 rakımlı Yuvaklı Yemiş köyünde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, bir okul kar altında kaldı.
ÖĞRETMENLERDEN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Eğitime ara verilmemesi için okul öğretmenleri okulu küreklerle temizleme çalışmasına koyuldu. Cep telefonu kameralarına yansıya görüntüler sosyal medya da büyük beğeni topladı.
Öğretmenler sosyal medyada, "2300 rakımla köyde tüm çabamız öğrencilerimiz için, karla kaplanan okulumuzu kurtarma çalışmalarımız. Emeği geçenlere teşekkürler" paylaşımında bulundu.
Erzurum'da kış devam ediyor: 2300 rakımlı köyde okul kar altında kaldı VİDEO