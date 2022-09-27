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    Erzurum'da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar

    Küpesi ile dalga geçtikleri Mehmet G.'yi bıçaklayıp arkadaşına sopa ile saldıran 2 şüpheli, kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.
    • 27.09.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:53
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    Erzurum'da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar

    Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yukarı Mumcu Caddesi'nde, 25 Ekim’de akşam saatlerinde arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin (22) yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti.

    Çıkan tartışmada şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçaklarken diğeri iki arkadaşa sopayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Kamera kayıtları incelendi

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

    Erzurum da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar #1

    17 yaşındaki şüpheliler yakalandı

    Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi.

    Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı.

    Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Erzurum da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar #2

    Erzurum da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar #3


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