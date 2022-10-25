Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Köprüköy ilçesinde, PKK'lı teröristlerin menfeze tuzakladığı el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunarak imha edildi.

Terörle mücadele, kahraman askerlerimizin başarılı operasyonlarıyla aralıksız devam ediyor.

Erzurum'un Köprüköy ilçesi Geyikli Mahallesi Uluderesi mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca dün düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş operasyonunda, PKK’lı teröristlerce geçmiş yıllarda hazırlanarak, Erzurum- Muş yoluna yaklaşık 2 metre mesafede menfezin yanına gömülü vaziyette 3 elektrikli fünye, 10 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1,500 metre kablo çekilmiş uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.

İmha edildi

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere incelenmek üzere el konulurken, diğerleri ise yerinde imha edildi.