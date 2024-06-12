Erzurum'da motosikletli vatandaşları ayı kovaladı İspir ilçesinde motosiklet ile seyir halindeki vatandaş, ayı ailesiyle karşılaştı. Ayının bir süre kovaladığı vatandaşlar büyük bir tehlike atlattı.

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İHA

Erzurum'da Güllü bağı ile İspir arasında motoruyla köyünden ilçe merkezine giden vatandaş, ilçeye 3 kilometre mesafede bozayılar ile karşılaştı.

Bir anda ayıyı karşısında gören vatandaş ayıyla konuşmaya çalıştığı anda ayı, motoru kovalamaya başladı.

Geri dönüp ayıyı izlediler

Motosiklet ile kaçan vatandaşlar, daha sonra geriye dönerek ayıların dağa yukarıya tırmanışını bir süre takip etti.

Bu arada İspir ve mahallelerinde bu tür olayların sürekli yaşanabileceği belirtilerek, evlerinden yalnız çıkmamaları ve tedbirleri olmaları gerektiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)