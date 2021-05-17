Erzurum'da namaz kılarken kanala düşüp öldü

Erzurum’da 72 yaşındaki şahıs, bahçesinde namaz kıldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonrası su kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki tarlasında ekim işleriyle uğraşan 72 yaşındaki Rauf Kasil, öğle namazını kılmak için tarla kenarında bulunan barakasının yanına geldi.

Burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra seccadenin üzerine çıkan Kasil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedende dolayı dengesini kaybederek barakanın yanında bulunan su kanalına düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Boş olan su kanalına yuvarlanan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

İlk incelemelere göre güneş altında kalan adamın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kasil'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan Kasil’in ölüm haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi.