Euro
10.1242
-1.43%
Dolar
8.3248
-1.54%
Altın
498.81
-0.47%
Borsa
1.454
0.9%
Bitcoin
369.599
-9.45%
EXEN Coin
39.70
2.71%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Erzurum'da namaz kılarken kanala düşüp öldü

    Erzurum’da 72 yaşındaki şahıs, bahçesinde namaz kıldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonrası su kanalına düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da namaz kılarken kanala düşüp öldü

    Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki tarlasında ekim işleriyle uğraşan 72 yaşındaki Rauf Kasil, öğle namazını kılmak için tarla kenarında bulunan barakasının yanına geldi.

    Burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra seccadenin üzerine çıkan Kasil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedende dolayı dengesini kaybederek barakanın yanında bulunan su kanalına düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Boş olan su kanalına yuvarlanan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

    İlk incelemelere göre güneş altında kalan adamın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

    Kasil'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan Kasil’in ölüm haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi.

    Rauf Kasil

    Rauf Kasil

    Rauf Kasil

    Rauf Kasil

    Rauf Kasil

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir