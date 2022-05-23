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Erzurum'da nehirde kaybolan sürücü için arama çalışmaları sürüyor
Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u arama ve kurtarma çalışmaları 25 gündür devam ediyor.
- 23.05.2022 - 12:21
Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Olur ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde bulunan Fevzi Bulut için arama çalışmaları sürüyor.
İHA'nın haberine göre; Erzurum ve Ankara JAK ekipleri, Ayvalı Baraj Gölü'nün tabanını adım adım tarıyor.
Arama çalışmaları 25'inci gününde
Su üzerinde afat ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken JAK ekipleri, 25 gündür su altında aramalarını zorlu şartlar altında sürdürüyor.