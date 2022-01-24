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    Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

    Tüm yurdu etki altısına alan kar yağışı yaban hayatını da etkiledi. Yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlardan vaşak, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 14:15
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    Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

    Ülke genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

    Karla kapanan arazilerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, yerleşim yerlerine yakın mesafelerde yiyecek arıyor.

    VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

    Nesli tükenme tehlikesinde olan ve sık görünmeyen türlerden olan vaşak ise Erzurum’da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vaşağın karlı dağların yamacında yiyecek aradığı görüldü.

    Erzurum da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi #1

    Erzurum da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi #2

    Erzurum da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi #3

    Erzurum da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi #4


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