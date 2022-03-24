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    Erzurum'da okula gelen veli, müdüre saldırdı

    Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, oğluyla ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:48
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    Erzurum'da okula gelen veli, müdüre saldırdı

    Eğitimde şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde öğrenci Emir G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı.

    OKULA ÇAĞIRILAN VELİ, MÜDÜR YARDIMCISINA SALDIRDI

    Daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurup, Terzioğlu'na, makam odasında saldırdı.

    Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

    3 AYDA 3 OLAY

    Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi, olaya tepki gösterdi. Okulun önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

    Eğitim çalışanlarına şiddet haberlerinin sonunun gelmediğini belirten Gürsoy, 3 ay içinde 3'üncü kez Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını bildirdi.

    "ÖĞRETMENE UZANAN ŞİDDET ELİ KIRILMALI, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR"

    Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun öğrenci yakınının saldırısına uğramasını kınadıklarını belirten Gürsoy, "Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikle yeni düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

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