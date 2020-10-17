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    Erzurum'da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı

    Yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 76 yaşındaki yaşlı kadının katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi çıktı. Katil zanlısı “Hakaret edince ben de öldürdüm" dedi.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 11:31
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 11:31
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    Erzurum'da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı

    Erzurum’un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan sitedeki apartmanın 7'nci katında yalnız yaşayan 76 yaşındaki annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi.

    İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi.

    KIZI ANNESİNİ BULDU

    Doğalgaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

    Erzurum da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı #1

    KAPIDA ZORLAMA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi.

    İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

    Erzurum da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı #2

    İTİRAF ETTİ

    Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi (42) gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti.

    “AĞIR HAKARET EDİNCE ÖLDÜRDÜM”

    Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm." dedi.

    Erzurum da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı #3

    SORGUSU SÜRÜYOR

    Mustafa Kuvvetli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Erzurum da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı #4

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