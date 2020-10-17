Erzurum'da öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı

Yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 76 yaşındaki yaşlı kadının katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi çıktı. Katil zanlısı “Hakaret edince ben de öldürdüm" dedi.

Erzurum’un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan sitedeki apartmanın 7'nci katında yalnız yaşayan 76 yaşındaki annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi.

İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi.

KIZI ANNESİNİ BULDU

Doğalgaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

KAPIDA ZORLAMA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi.

İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi (42) gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti.

“AĞIR HAKARET EDİNCE ÖLDÜRDÜM”

Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm." dedi.

SORGUSU SÜRÜYOR

Mustafa Kuvvetli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.