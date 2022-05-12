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    Erzurum'da ölümlü kaza: 2 genç yaşamını yitirdi

    Mezuniyet hazırlıkları yapan üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas, bir restoran çıkışı otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.
    • 12.05.2022 - 16:19
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    Erzurum'da ölümlü kaza: 2 genç yaşamını yitirdi

    Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi olan Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonraki mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gitti.

    Restoran çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaşa Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 otomobil çarptı.

    İkisi de yaşamını yitirdi

    Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tanas ve Bağrıyanık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre otomobil sürücüsü Osman K. de gözaltına alındı.

    Erzurum da ölümlü kaza: 2 genç yaşamını yitirdi #1

    Erzurum da ölümlü kaza: 2 genç yaşamını yitirdi #2

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