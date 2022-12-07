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- Erzurum'da ortaokullu kızların erkek kavgası kamerada
Erzurum'da ortaokullu kızların erkek kavgası kamerada
- 07.12.2022 - 10:09
- Güncelleme : 07.12.2022 - 10:59
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, 13 yaşındaki Çağla D., kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki İrem D. ile erkek arkadaş meselesi yüzünden tartıştı.
Farklı okullarda okuyan iki kız öğrenci, atıl kalan afet konutlarında bir araya geldi.
Burada bir süre tartışan, ardından hakaretler savurmaya başlayan ikilinin arasında tansiyon yükseldi.
"Büyü de gel"
Çağla D., İrem D.'yi tokat atarak sürüklemeye başladı. Bu sırada dövdüğü kıza, "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" ifadelerini kullandı.
O anlar kamerada
Kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşlarına da, "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.
DHA'nın aktarımına göre; bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Erzurum'da ortaokullu kızların erkek kavgası kamerada ViDEO