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- Erzurum'da otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
Erzurum'da otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
Olur ilçesinde çarpışan iki otomobilin çaya düştüğü kazada 2 kişi yaralanırken, suya kapılan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
- 28.04.2022 - 23:43
Artvin’in Yusufeli ilçesi ile Erzurum’un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar, Ayvalı Barajı’na akan Oltu Çayı’na düştü.
2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Aynı araçtaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.
Arama kurtarma ekipleri sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.