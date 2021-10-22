Erzurum'da PKK'nin katlettiği 33 kişi unutulmadı

PKK tarafından köyün kahvehanesinde kurşuna dizilerek şehit edilen 33 kişi, unutulmadı. Bölge halkı aradan geçen 28 yıla rağmen, PKK'nın yaptığı katliamın izlerini hafızalarından silemiyor.

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında, PKK tarafından bir katliam gerçekleştirildi.

Yaşları 20-25 arasında değişen ve gasbettikleri kamyonetle Yavi'ye asker kılığında gelen PKK'lı teröristler, kahvehaneye geldi.

Kahveye gelen teröristler, televizyon izleyen 33 kişiyi kimlik kontrolü yapmak için sıraya dizdi.

Teröristler sıraya dizdikleri sivillere acımdan kurşun yağdırdı. Yaşanan katliamda 5’i çocuk 33 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan katliamın üzerinden 28 yıl geçti ancak Yavi halkı aradan geçen yıllara rağmen yaşadıkları acıyı unutmadı.

"BABAMI, AMCAMI, DAYIMI KAYBETTİM"

Katliamı yaşayan ve vücudunun çeşitli noktalarında 7 kurşun izi bulunan Abdulcelil Köse, teröristlerin asker kılığında geldiklerini hedeflerinin tüm köylüyü öldürmek olduğunu ifade ederek, “Kahvede oturuyorduk, televizyon izliyorduk. Köye bir kamyon geldi. Üzerinde hayvanlar vardı. Onlara baktık kahveye tekrar girdik. Kahveye üzerinde Türk askerinin kıyafetleriyle kişiler girdi. Bizlere kimliklerimizi sordular. O sırada bir çoban vardı yanımızda.

Gelenlerin önceden onu döven teröristlerin olduğunu fark etti. Bizden birisi ‘biz garibanız bizle ne işiniz var’ dedi. Teröristler ‘faşistler sizler gariban değilsiniz, Sivas olaylarını hatırlıyor musunuz’ dedi. Bize 'bu köyün etrafını 300 kişi ile sardık kimseyi sağ bırakmayacağız' dediler.

Üzerimize bir toz serptiler yere düştük. Silahları seriye aldılar. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. Önümde insanlar vardı. İlk önce koluma mermiler geldi. Toplam 7 kurşun yedim. Babamı, amcamı ve dayımı kaybettim.” dedi.

"İLK MERMİYİ BEN YEDİM"

Olayın şahitlerinden Cevat Menteşe ise “Televizyon izliyorduk. Kahve çok doluydu. O sırada askerler içeri girdi. Masayı ve sandalyeyi kaldırdılar. Çoban ben bunları tanıyorum bunlar terörist dedi. Ben eyvah dedim öldürecekler.

Silahlar seriye bağlansın dedi. Atış serbest dedi. İlk mermiyi ben yedim. O arada salavat getiriyordum. Teröristler gidince ölmediğimi fark ettim.

Üstümde o kadar mermi kovanı vardı ki hepsi bana sıkıldı zannettim. Allah bu acıyı tüm Türkiye’ye bir daha yaşatmasın. Allah onları kahretsin” şeklinde konuştu.