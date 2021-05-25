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Erzurum'da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu

Erzurum'da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu

Kumar oynandığı ihbarını alan polis, kahvehaneye yaptığı baskında, polisten kaçmak isteyen şahısların iki bina arasına tahtadan köprü yaptığını gördü.