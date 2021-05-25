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    Erzurum'da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu

    Kumar oynandığı ihbarını alan polis, kahvehaneye yaptığı baskında, polisten kaçmak isteyen şahısların iki bina arasına tahtadan köprü yaptığını gördü.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:44
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    Erzurum'da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ve pandemi kurallarının hiçe sayılarak kumar oynandığı ihbarı alan polis, söz konusu adresteki kahvehaneye baskın yaptı.

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Kongre Caddesi'ndeki kahvehaneye girdi.

    Şüphelilerin kaçtığını tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı.

    İKİ BİNA ARASINA TAHTADAN KÖPRÜ

    Cep telefonlarının ışığını açarak arama yapan polis, ilginç bir manzara ile karşılaştı. Kumar oynayan şüphelilerin, polis baskınından kaçmak için iki bina arasına tahtadan köprü yaptığı ortaya çıktı.

    Erzurum'da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu ViDEO

    Erzurum da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu #1

    "DÜZENEK KURMUŞLAR"

    Karşı binanın çatısına uzatılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki tahta köprüyü bulan polis memuru, merdivenleri çıkarken "Düzenek kurmuşlar." dedi.

    Ekipler, ara sokaklarda ve çatılarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri aradı.

    Erzurum da polis baskınından kaçmak için tahta köprü kuruldu #2

    32 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

    Polis denetiminde, kahvehanede yakalanan 10 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 32 bin TL ceza kesildi.

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