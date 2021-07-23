Erzurum'da radyonun sesini açtı, hayatını kaybetti

Erzurum’un İspir ilçesinde radyonun sesini açmak isteyen Havva Çelik (56), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Erzurum’un İspir ilçesi Bademli köyü Bağlar mevkiinde yaşayan 56 yaşındaki Havva Çelik, evinin bahçesinde bulaşık yıkarken elleri ıslak halde radyonun sesini açtı.

Radyoya dokunan Havva Çelik (59) bir anda elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Elektrik akımına kapılan Havva Çelik, komşuları tarafından fark edilmesi sonrası İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen Havva Çelik hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.