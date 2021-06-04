Erzurum'da sağlık çalışanı takla atan araçta can verdi

Hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki Süleyman Kanik, takla atarak dereye uçan araçta hayatını kaybetti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan Süleyman Kanik, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Kanik, Pırnakapan Mahallesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçti.

Otomobilinin kontrolünü sağlayamayan Kanik, yolun kenarında bulunan dereye takla atarak uçtu.





HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi.

Yapılan inceleme sonrasında, Kanik’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken, Kanik’in cansız bedeni Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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