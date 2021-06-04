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    Erzurum'da sağlık çalışanı takla atan araçta can verdi

    Hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki Süleyman Kanik, takla atarak dereye uçan araçta hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 17:18
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    Erzurum'da sağlık çalışanı takla atan araçta can verdi

    Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan Süleyman Kanik, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    OTOMOBİL DEREYE UÇTU

    Kanik, Pırnakapan Mahallesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçti.

    Otomobilinin kontrolünü sağlayamayan Kanik, yolun kenarında bulunan dereye takla atarak uçtu.

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    HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi.

    Yapılan inceleme sonrasında, Kanik’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken, Kanik’in cansız bedeni Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Erzurum'da sağlık çalışanı takla atan araçta can verdi VİDEO


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